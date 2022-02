Erneut Sturmwarnung: Jetzt kommt "Antonia"

Der Deutsche Wetterdienst warnt erneut vor aufkommenden Sturm in weiten Teilen Bayerns. In der Nacht zum Montag zieht eine markante Kaltfront von Nordwesten her über Bayern.

Wind nimmt am Sonntagnachmittag zu

Schon am Sonntagnachmittag (20.02.) nimmt der Wind demnach an Stärke zu und es muss wieder verbreitet mit kräftigen Böen gerechnet werden, in den Hochlagen des Bayerischen Waldes mit Windgeschwindigkeiten bis 110 km/h.

In der Nacht gebietsweise wieder schwere Sturmböen

Im Laufe der Nacht zum Montag wird der Sturm noch einmal stärker. Bis Montagfrüh muss kurzzeitig fast überall mit Sturmböen bis 90 oder sogar 100 Stundenkilometern gerechnet werden, in den Hochlagen bis 120 km/h, auf den höchsten Alpengipfeln Orkanböen bis 140 km/h. Örtlich kann es auch Gewitter geben.

Mit orkanartigen Böen ist laut DWD vor allem in folgende Landkreise in Ostbayern zu rechnen:

OBERPFALZ: Kreis Tirschenreuth, Kreis Neustadt a.d. Waldnaab, Kreis Schwandorf, Kreis Cham

NIEDERBAYERN: Kreis Straubing-Bogen und Stadt Straubing, Kreis Deggendorf, Kreis Freyung-Grafenau

Die Tiefdruckgebiete sorgen laut DWD weiter für unbeständiges Wetter, in Nordbayern und in den Mittelgebirgen ist mit Regen zu rechnen. Im Bayerischen Wald erwarten die Meteorologen mehrere Zentimeter Neuschnee. Sturmtief "Antonia" sorgt in höheren Lagen zudem für Glätte.