Erneut Steinwerfer an der B2 - Frau verletzt

Erneut sind an der Bundesstraße 2 Steinewerfer unterwegs gewesen. Wie die Polizei am Freitag meldete, gab es tags zuvor drei Vorfälle. Dabei wurde eine Frau leicht verletzt.

Stein durchschlägt Windschutzscheibe und verletzt Fahrerin

Am Donnerstagmorgen war zunächst gegen 6.15 Uhr ein 59-Jähriger Autofahrer auf der Bundesstraße bei Nordendorf in Richtung Donauwörth unterwegs. Dort warf eine bislang unbekannte Person einen Stein auf die Motorhaube des Wagens des Mannes. Gegen 8.20 Uhr wurde in Höhe Meitingen ein Stein auf das Auto eines 50-Jährigen geworfen. Dabei ging die Windschutzscheibe des Wagens zu Bruch. Gegen 14 Uhr dann warf ein bislang Unbekannter bei Gersthofen einen Stein auf das Auto einer 50-Jährigen. Dieser durchschlug die Windschutzscheibe und verletzte die Fahrerin leicht.

"Wir gehen davon aus, dass die Steine ungefähr einen Durchmesser von mehreren Zentimetern haben", sagte ein Sprecher der Polizei. "Wir sprechen hier also nicht von Kieselsteinen."

Täter bleiben unerkannt

In all diesen Fällen konnten der oder die Täter unerkannt entkommen. Der Gersthofer Polizei zufolge ist es an der B2 entlang bislang zu insgesamt 14 dieser Fälle gekommen.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und fährt in dem Bereich verstärkt Streife. Autofahrer, die an der B2 verdächtige Beobachtungen machen, sollen sofort den Notruf 110 wählen. Darüber hinaus hoffen die Beamten darauf, dass sich noch Zeugen melden, die zu den bisherigen Fällen etwas sagen können.

Mit Informationen von dpa