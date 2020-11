Erneut Stehbier-Verbot in Bamberg

In Bamberg gilt eine neue Allgemeinverfügung. Sie untersagt den Außer-Haus-Verkauf von Alkohol im Bamberger Sandgebiet an Wochenenden ab 20.00 Uhr und am Vorabend von Feiertagen. Auch die Maskenpflicht an stark frequentierten Plätzen Bambergs gilt erneut. Der Geltungsbereich wurde sogar ausgeweitet.

Neue Allgemeinverfügung gilt bis Ende November

Die entsprechende Allgemeinverfügung tritt am 10. November in Kraft und gilt zunächst 20 Tage. Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) und Bürgermeister Jonas Glüsenkamp (Grüne) sagen dazu: "Wir sind jetzt an einem entscheidenden Punkt, ob wir die Verbreitung des Coronavirus weiter eindämmen können oder sich das Virus unkontrolliert ausbreitet, was dann wesentlich drastischere Maßnahmen nach sich ziehen würde."

Starke: Appelle an die Vernunft reichen nicht aus

Die Stadt ziehe mit der erneuten Allgemeinverfügung die konsequente Schlussfolgerung aus dem steigenden Infektionsgeschehen in den vergangenen Wochen, heißt es weiter. Oberbürgermeister Starke sagt, es habe unmittelbarer Handlungsbedarf für eine neue Allgemeinverfügung bestanden. Appelle an die Vernunft würden nicht ausreichen. Es gelte, die Bevölkerung vor Infektionen zu schützen. Verstöße gegen die Verfügung können mit bis zu 25.000 Euro bestraft werden.

Feiern in der Sandstraße trotz Corona-Pandemie

Bereits seit Anfang Juni galt in Bamberg ein abendliches Verkaufsverbot für Alkohol "to go" auf vielen Straßen. Entsprechende Verfügungen wurden immer wieder verlängert. Die bislang letzte Verfügung lief zum 1. November aus.

Die Stadt Bamberg hatte in Corona-Zeiten keine andere Möglichkeit mehr gesehen, den Menschenauflauf im Ausgehviertel in der Altstadt zu verhindern. Laut Polizei hielten sich zuvor an einem Samstagabend mehr als 150 Personen alleine an der Unteren Brücke auf. Abstände hätten so nicht mehr eingehalten werden können. Die Obere Sandstraße sei in der Pandemie gar zu einem Zentrum für öffentliche Feiern geworden.

Bamberger Gastwirt klagte gegen Stehbier-Verbot

Ein Gastwirt hatte gegen das sogenannte "Stehbier-Verbot" geklagt und bekam vor dem Verwaltungsgericht Bayreuth in erster Instanz Recht. Unter anderem hatte das Gericht argumentiert, dass Stadt und Polizei zunächst gegen einzelne Personen und Gruppen hätten vorgehen müssen, die die Hygieneregeln nicht einhalten. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof kippte das Urteil in einem Eilverfahren jedoch wieder.