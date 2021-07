Erneut Starkregen in Bayern - Teils Meldestufe vier

In der Nacht hat es in Bayern teilweise wieder stark geregnet - mitten in den Aufräumarbeiten nach den Überflutungen. Örtlich war bis zu 25 Liter pro Quadratmeter vorhergesagt. Nach den Angaben des Hochwassernachrichtendienstes von Bayern vom Abend sind die Pegel in einigen Regionen hoch: In Lautermühle an der Aisch gilt derzeit Meldestufe vier, in Birkenfeld und Rappoldshofen - ebenfalls an der Aisch - ist aktuell Meldestufe 2. Im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim gilt weiterhin der Katastrophenfall. Von 9 bis 14 Uhr ist das Bürgertelefon wieder freigeschaltet: Telefonnummer 09161 / 92 – 80 80. Teilweise sind Straßen noch nicht wieder befahrbar.

"Die Feuerwehr wischt nicht!"

Die freiwillige Feuerwehr von Neustadt an der Aisch betonte derweil: "Die Feuerwehr wischt nicht!" "Die Feuerwehr Neustadt a.d. Aisch hilft gerne, wenn es erforderlich ist – auch wenn Sie Wasser im Gebäude haben oder dieses droht, ins Haus zu fließen. ABER aus gegebenem Anlass müssen wir darauf hinweisen, dass wir keine allgemein üblichen Hausarbeiten erledigen!", so die Feuerwehr.

Meldestufe 1 bis 2 an Regnitz-Zuflüssen

Hochwasser gibt es auch in anderen Regionen: Bei den westlichen Regnitz-Zuflüssen Fränkische Rezat, Zenn und Bibert sowie an der Regnitz selbst treten verbreitet noch Überschwemmungen zwischen Meldestufe 1 bis 2 auf.

Im oberen Maingebiet liegt der Pegelstand Schenkenau/Itz oberhalb der Meldestufe 3, aber in fallender Tendenz. An der Baunach sinken die Wasserstände im Bereich der Meldestufen 1 und 2.

Auch an der Altmühl und Wörnitz fallen die Wasserstände in den Oberläufen: Die höchsten Überschreitungen finden sich dort in Thann/Altmühl, knapp im Bereich der Meldestufe 4, und in Gerolfingen/Wörnitz, knapp unterhalb der Meldestufe 3.

An der Donau befindet sich der Hochwasserscheitel im Raum Neuburg etwas oberhalb der Meldestufe 2, flussabwärts kommt es zu leichten Anstiegen: Kelheim hat Meldestufe 2, Regensburg, Straubing und Pfelling jeweils oberhalb der Meldestufe 1.

Wildpark Schloss Tambach bittet um Hilfe

Ein Hilferuf kommt derweil vom Wildpark Schloss Tambach im Landkreis Coburg in Oberfranken: Das Gelände steht unter Wasser. Wie auf einem Video zu sehen ist, wurde der Park vom Hochwasser stark getroffen. Die Parkverwaltung bittet handwerklich Begabte, heute beim Aufräumen zu helfen.