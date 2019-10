Erneut Splitterbomben in Neutraubling entdeckt

In Neutraubling im Landkreis Regensburg sind am Freitag erneut zwölf Splitterbomben aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Laut Polizei wurden sie bei Grabungen im Bereich des Fürst-Johannes-Ring in einem Gewerbegebiet entdeckt.

Bomben werden gesprengt

Die Zehn-Kilo-Bomben sollen gegen 15.30 Uhr von Sprengmeister Michael Weiß gesprengt werden. Dazu muss die sogenannte Ostumgehung von Neutraubling - die Verbindungsstraße nach Barbing - für kurze Zeit für den Verkehr gesperrt werden.

Anwohner, die ihre Häuser und Wohnungen verlassen müssen, sind nicht betroffen. Auch die Autobahn muss während der Sprengung nicht gesperrt werden.

Ausnahmetage in Neutraubling

Erst am Donnerstag wurden in Neutraubling insgesamt 15 Bomben gefunden, die entschärft und gesprengt werden mussten. Zunächst wurde am Mittag am St.-Michael-Platz in Neutraubling eine stark beschädigte und nicht mehr voll sprengfähige 500-Kilo-Fliegerbombe entschärft, die bereits am Mittwochabend entdeckt worden war.

Während die Entschärfung lief, wurde nahe der Neutraublinger Südumgehung eine Zehn-Kilo-Bombe entdeckt. Sie wurde im Anschluss kontrolliert gesprengt. Am Nachmittag gab es die nächste Meldung einer Sondierungsfirma über einen weiteren Fund an der A3 bei Barbing, nur wenige Kilometer entfernt. Dort hieß es zunächst, es handele sich um eine Zehn-Kilo-Bombe. Letztlich wurden bei Grabungen dann aber insgesamt 13 Splitterbomben entdeckt.