Erneut folgenschwerer Sturz an der Walhalla bei Regensburg

Eine 67-jährige Frau ist am Mittwochnachmittag an der Walhalla in Donaustauf mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Sie verletzte sich schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

Zweiter schwerer Vorfall innerhalb weniger Wochen

Es ist der zweite schwere Sturz innerhalb von sechs Wochen. Erst Anfang September war ein 65-jähriger Mann beim Abstieg von der Walhalla drei Meter tief auf eine Terrasse gefallen. Er starb wenig später im Krankenhaus.

Keine Geländer vorgesehen

Immer wieder wird die Forderung nach Geländern an den Walhalla-Stufen laut. Die Bayerische Schlösserverwaltung als zuständige Behörde lehnt das allerdings aus Denkmalschutzgründen ab. Die Walhalla solle in ihrer historischen Form erhalten bleiben, so eine Sprecherin. Sie beruft sich auf einen Landtagsbeschluss aus dem Jahr 1981. Darin wurde vereinbart, dass es an der Walhalla keine Schutzgeländer geben soll. Dieser Beschluss gilt bis heute. Im Jahr 2019 besuchten rund 140.000 Menschen das Denkmal.