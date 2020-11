Wieder Schleuser in Niederbayern festgenommen

Bereits am Freitag hatte die Polizei im Raum Passau-Freyung insgesamt acht Schleuser festgenommen. Sie stehen im Verdacht, dass sie illegal nach Deutschland gebrachte Migranten abholen wollten. Am Wochenende schlugen die Beamten erneut zu.

Zwei Schleuser nun in U-Haft

Am Samstag wurden drei türkische Staatsangehörige in Pocking im Kreis Passau festgenommen. Sie gehören laut Polizei wohl ebenfalls dem genannten Schleuserring an. Zwei von Ihnen stehen im Verdacht, mindestens zehn Migranten nach Philippsreut gebracht zu haben. Sie sitzen jetzt in Untersuchungshaft.

48 Flüchtlinge in Tschechien aufgegriffen

Die Ermittlungen haben ergeben, dass diese Festnahmen mit einer aufgedeckten Schleusung im tschechischen Brünn in Zusammenhang stehen. Hier wurden 48 Flüchtende aufgegriffen.

An dem Fahndungserfolg beteiligt waren Ermittler in Bayern, Baden-Württemberg, Tschechien und Österreich.