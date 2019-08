vor 42 Minuten Artikel mit Audio-Inhalten

Erneut Schäden durch lokales Gewitter in Marktheidenfeld

Zum zweiten Mal in dieser Woche mussten die Feuerwehr Marktheidenfeld zu Unwettereinsätzen ausrücken. Während es am Dienstagabend durch starken Regen zu Wasserschäden gekommen war, lag der Einsatzschwerpunkt am Donnerstagnachmittag auf Windschäden.