08.08.2021, 17:55 Uhr

Erneut Protest gegen mögliche ICE-Werk-Standorte bei Feucht

Aus Sicht der Bahn ist es dringend nötig: Ein zusätzliches Werk, um ICEs zu warten und zu reparieren. Doch an jedem der Standorte, die im Raum Nürnberg in Frage kommen, gibt es Proteste von Bürgern und Naturschützern - so zum Beispiel in Feucht.