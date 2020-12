vor etwa einer Stunde

Erneut Münchner am verlassenen Charm-Hotel angetroffen

Mitten in der Nacht hat die Polizei in Bischofsmais im Kreis Regen erneut Münchner am verlassenen Charm-Hotel angetroffen. Sie wollten sich angeblich das ehemalige Hotel von außen ansehen. Erlaubt war das trotzdem nicht.