Erneut Katze mit illegaler Schlagfalle in Niederbayern verletzt

In Niederbayern ist erneut eine Katze durch eine illegale Schlagfalle schwer verletzt worden. Wie die Polizei Pfarrkirchen mitteilt, hat eine 42-jährige Frau aus dem Gemeindebereich Dietersburg (Landkreis Rottal-Inn) Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz erstattet. Ihr war eine Katze zugelaufen, deren Pfote noch in einer "Bärenfalle" steckte. Die Frau brachte das Tier sofort in eine Tierklinik, wo es versorgt wurde. Laut Polizeiangaben gehe es dem Tier gut. Es sei nichts gebrochen, aber eine Pfote wurde schwer gequetscht.

Täter und Besitzer der Katze werden gesucht

Bislang ist nicht bekannt, wo und von wem die Falle aufgestellt wurde. Auch die Besitzer der Katze werden jetzt gesucht. Vor einer Woche war in Pilsting (Lkr. Dingolfing-Landau) eine Katze in einer Bärenfalle schwer verletzt worden. Das Tier hat dabei ein Bein verloren. Schlagfallen, auch Tellereisen oder Bärenfallen genannt, dürfen seit den 90er Jahren in Deutschland nicht mehr eingesetzt werden