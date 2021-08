Erneut heftige Gewitter und Hagel in Teilen Bayerns

In Teilen Bayerns sind am Samstagabend erneut heftige Schauer und Gewitter niedergegangen. Südlich von München habe es orkanartige Böen, Platzregen und Hagel gegeben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am frühen Samstagabend auf Twitter vermeldete. Im Norden gebe es einzelne Gewitter und "von Westen Nachschub". Zunächst wurde über Schäden nichts bekannt.

Rettungsleitstelle Rosenheim: "Haben die Lage im Griff"

Betroffen war etwa der Landkreis Rosenheim. Das Unwetter war begleitet von starken Sturmböen, kräftigem Regen und mitunter auch Hagel, etwas im Raum Feldkirchen-Westerham. Polizei und Rettungsleitstelle meldeten nach dem Gewitter hauptsächlich umgestürzte Bäume, aber auch Wasser in etlichen Kellern. "Wir haben rund 60 Einsätze derzeit, aber die Lage im Griff", sagte ein Sprecher der Rosenheimer Rettungsleitstelle.

Sturmböen in den Alpen erwartet

In den Allgäuer und Ammergauer Alpen muss dem DWD zufolge noch bis in die Nacht vor allem mit Starkregen gerechnet werden. Auch vorübergehende Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 85 Kilometern pro Stunde werden laut den Meteorologen in den Alpen erwartet.

In der Nacht zum Sonntag soll es laut DWD in Niederbayern noch einzelne schwere Gewitter und kräftigen Regen geben. In Franken soll es dagegen allmählich auflockern.