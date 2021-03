Erneut gedämpfter Reiseverkehr zu Ostern erwartet

Urlaub ist genommen, die geplante Reise musste abgesagt werden - aber die freien Tage in den Osterferien bleiben. Doch ein Tapetenwechsel müsste eigentlich sein.

Verkehrschaos – eher nicht

Um die Ansteckung mit Covid-19 einzudämmen, raten Bund und Länder von touristischen Reisen dringend ab – ausdrücklich verboten sind sie aber nicht. Jedoch bestehen seitens des Auswärtigen Amtes Reisewarnungen im Zusammenhang mit Corona, die auch beliebte europäische Urlaubsziele betreffen. Wer also Auslandsurlaub macht, sollte sich das wirklich gründlich überlegen und sich mit den jeweiligen Quarantäneverordnungen und Test-Strategien vertraut machen. Das gilt vor allem für die Rückkehr nach Hause.

Im Gegensatz zu früheren Jahren dürften lange Staus auf Fernstraßen über Ostern ausbleiben, dichter Verkehr in Richtung der Naherholungsgebiete ist aber wahrscheinlich.

Ausflugsziele ohne Freizeiteinrichtungen

Freizeitparks, Bergbahnen und die Seenschifffahrt sind geschlossen. Auch Stadt- und Naturführungen sind momentan nicht erlaubt. Touristische Übernachtungen gibt es sowieso keine, das gilt zum Beispiel auch für Campingplätze. Ausgenommen davon sind aber Dauercamper, insbesondere wenn ein Zweitwohnsitz angemeldet wurde.

Bayern bietet aber auch darüber hinaus viele schöne Ausflugsziele vor allem in der Natur. Wer beispielsweise eine Fahrradtour plant und das Rad mit der Bahn an den Ausgangspunkt des Ausfluges transportieren möchte, sollte zuvor bei der Bahn checken, ob die Mitnahme im gewählten Zug auch möglich ist. Durch Corona sind nur noch etwa 60 Prozent der Sitzplätze in Verkehrszügen reservierbar.