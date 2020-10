Erneut Fliegerbombe in Nürnberg-Lichtenreuth entdeckt

Die Fliegerbombe ist 250 Kilogramm schwer und wurde in einer Baugrube an der Brunecker Straße entdeckt, twitterte die Stadt Nürnberg. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht. Ab 8.00 Uhr soll am Mittwoch das Gebiet rund um den Blindgänger evakuiert werden. Die Entschärfung der Bombe ist ab 10.30 Uhr vorgesehen.

Stadt Nürnberg muss 2.300 Menschen evakuieren

Laut Sprengmeister beträgt der Evakuierungsradius 500 bis 750 Meter. In diesem Bereich leben etwa 2.300 Menschen, außerdem gibt es drei Kindertagesstätten und die U-Bahnhaltestelle Hasenbuck. Ebenfalls in diesem Gebiet liegen das Zollamt, die Gemeinschaftsunterkunft Ingolstädter Straße, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, der Z-Bau und das Altenheim in der Nerzstraße. Die Münchner Straße und die Frankenstraße können trotz der Evakuierung befahren werden, so die Stadt Nürnberg weiter.