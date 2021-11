Erneut Fliegerbombe in Ansbach entdeckt – Entschärfung morgen

In Ansbach ist in einer Baugrube neben Retti-Palais und Hofgarten erneut eine Fliegerbombe gefunden worden. Allerdings gehe von dieser keine akute Gefahr aus, sagte ein Sprengmeister. Daher soll die Bombe am Donnerstag entschärft werden.

Evakuierungen bereits am Vormittag

Ab 8.00 Uhr sollen dann alle Gebäude in einem Radius von 500 Metern um die Fundstelle evakuiert werden. Somit ist auch die Ansbacher Innenstadt betroffen. Anwohnende können im Gymnasium Carolinum unterkommen, falls sie nicht bei Bekannten oder Verwandten bleiben können.

Der genaue Plan für das Evakuierungsgebiet soll am Nachmittag auf der Homepage der Stadt veröffentlicht werden. Die Entschärfung ist dann ab morgen um 10.00 Uhr geplant. Für Fragen wird ein Bürgertelefon eingerichtet.

Dritte Fliegerbombe in diesem Jahr

Bereits im März und Juli waren bei Bauarbeiten Fliegerbomben von je 250 Kilogramm gefunden worden. Hierbei musste ebenfalls in einem Radius von 500 Metern evakuiert werden.