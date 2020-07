Erneut Fälle von gelösten Radmuttern in Schwaben

In Augsburg und im Landkreis Donau-Ries sind erneut an mehreren Autos Radmuttern gelöst worden. Im Landkreis Donau-Ries traten die Fälle in Nördlingen und Rain auf, in Nördlingen wohl schon in der vorletzten Woche (13.-17.07.). Der betroffene Fahrer meldete aber erst am Samstagabend der Polizei, dass die Radmuttern vorne links an seinem Wagen gelockert wurden bzw. größtenteils ganz fehlten.

Fahrer bemerken lockere Radmuttern während der Fahrt

Der Vorfall in Rain ereignete sich bereits am 17. Juli. Hier bemerkte der Fahrer während der Fahrt verdächtige Geräusche. Seine Werkstatt stellte schließlich fest, dass die Radmuttern gelockert worden waren. Beim dritten Fall in Augsburg (Haunstetten-Siebenbrunn) stellt die Fahrerin die Manipulation am Autorad ebenfalls während der Fahrt fest. Glücklicherweise blieb auch hier die Fahrerin unverletzt.

Anzeichen: vibrierendes Lenkrad oder ungewohnte Geräusche

Gelöste Radmuttern fallen in der Regel nicht auf Anhieb auf. Bemerkt man als Fahrer am Lenkrad ein Vibrieren oder hört ungewohnte Geräusche, sollte man sein Fahrzeug ausrollen lassen und sofort die Räder kontrollieren, so ein Polizeisprecher. Denn löst sich das Rad ganz, droht der Kontrollverlust über das Fahrzeug und damit der Unfall.

Serie im Landkreis Donau-Ries

Ob die Vorfälle im Zusammenhang mit der derzeitigen Serie von gelockerten Radmuttern insbesondere im Landkreis Donau-Ries stehen, muss noch weiter geklärt werden. Die Polizei ermittelt wegen des Tatbestands des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Das Polizeipräsidium Schwaben Nord hat angekündigt, am Ende der kommenden Woche weitere Informationen zu veröffentlichen.