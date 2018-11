vor 39 Minuten

Erneut Ethanol-Ofen explodiert - Frau in Lebensgefahr

Beim Anzünden eines so genannten Deko-Ofens hat sich eine Frau in Niederbayern lebensgefährlich verletzt. Sie kippte Ethanol aus einem Kanister nach, als es zu einer Verpuffung kam. Immer wieder kommt es so zu Unfällen mit dieser Art von Öfen.