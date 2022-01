Erneut Corona-Proteste in Schweinfurt - Widerstand gegen Demos

Kritik an Gewalt bei nicht angemeldeten Demonstrationen

Die Mehrheit der Menschen in Deutschland würde sich solidarisch verhalten und die Corona-Regeln mittragen, heißt es in der Erklärung. Doch durch nicht angemeldete Demos trete eine Minderheit die Demokratie und das Versammlungsrecht mit Füßen. "Die Unterzeichnenden verurteilen die von den Versammlungen und Aufmärschen ausgehende verbale und auch körperliche Gewalt scharf. Wer im vermeintlichen Schutz der Anonymität Straftaten begeht und Polizei-Beamte in Ausübung ihres Dienstes behindert, angreift und sogar verletzt, der stellt sich gegen unsere Werte-Gemeinschaft", heißt es weiter.

Die Initiatoren fordern Menschen dazu auf, als Gemeinschaft bei der Bekämpfung der Pandemie mitzuhelfen. Dazu gehöre zum Beispiel auch die Impfung gegen das Coronavirus.

Innenministerium beobachtet rechtsextreme Teilnehmer

Die Gegner der Corona-Demos kritisieren außerdem, dass derartige Veranstaltungen von überregionalen Initiatoren benutzt würden, um Unruhe zu stiften. "Teils verdeckt, teils bewusst und offen suchen manche Corona-Kritiker den Schulterschluss mit der rechtsextremen Szene", heißt es in der Erklärung. Solche Demos sollte man nicht besuchen, so der Wunsch des Bündnisses "Schweinfurter Erklärung".

Auch das Bayerische Innenministerium bestätigt, dass bei den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen immer wieder Menschen aus dem rechtsextremen Lager dabei sind. Friedliche Demonstranten müssten sich davon distanzieren, sagt Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Das Ministerium beobachtet bereits einzelne Personen und Gruppierungen, die zu Gewalt aufrufen und Aktionen planen.

Kind von Demonstrantin mit Pfefferspray in Berührung gekommen

Am zweiten Weihnachtsfeiertag hatte es in Schweinfurt eine unangekündigte Versammlung gegeben, bei der es zu Aggression und Gewalt gekommen war. Ein vier Jahre altes Kind war durch Pfefferspray leicht verletzt worden, als seine Mutter offenbar die Polizeikette durchbrechen wollte. Bei einer Kundgebung vor Weihnachten hatten Teilnehmende nach Polizeiangaben versucht, ein Zivilfahrzeug der Polizei in Brand zu setzen.

Katholische Kirche: Glockenläuten als Zeichen

Mit einem Glockenläuten wollte die katholische Kirche in Schweinfurt am Abend ein Zeichen gegen die nicht angemeldeten Demonstrationen setzen. Die eskalierende Gewalt bei den sonntagabendlichen Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen gebe Anlass zu großer Sorge, so Stadtpfarrer Joachim Morgenroth.

"Als Seelsorger in der Stadtkirche Schweinfurt schauen wir mit großer Sorge auf die Entwicklung. Wir werben nachdrücklich – gerade auch aus christlicher Verantwortung heraus – darum, die Corona-Pandemie nicht zu verharmlosen und jegliche gemeinsame Kraftanstrengung zu unternehmen, um die pandemische Situation zu überwinden", heißt es auf der Homepage der Schweinfurter Stadtkirche. Die evangelische Kirche hatte für Sonntagabend zu einem Friedensgebet eingeladen.