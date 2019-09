26.09.2019, 16:30 Uhr

Erneut bleibt Auto an Treppe zum U-Bahnhof am Marienhof hängen

Mit dem Auto zur U-Bahn kennen viele - mit dem Auto in die U-Bahn zum Glück nicht. Erneut ist ein Autofahrer am Münchner Marienhof am Treppenabgang des U-Bahnhofs hängengeblieben.