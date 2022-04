Erneut Biber in Schwandorf erschossen: Polizei ermittelt

Am Ostermontag haben Polizisten auf einer Insel in der Naab einen toten Biber mit einer Schusswunde geborgen. Seit Ende Märtz sind damit in der Region Schwandorf schon mindestens sechs Biber erschossen worden, zweimal wurden dabei gleich zwei getötete Tier auf einmal gefunden. In keinem der Fälle konnte ein Schütze gefasst werden.

Ermittlungen werden ausgeweitet

Polizeioberkommissarin Julia Rahm von der Polizei Schwandorf geht davon aus, dass zwischen den Bibertötungen ein Zusammenhang besteht. Zwar gebe es immer wieder Fälle von getöteten Bibern, die Häufung in der Region Schwandorf in den letzten Wochen sei jedoch ungewöhnlich. Möglicherweise macht hier ein Täter oder eine Gruppe gezielt Jagd auf die geschützten Tiere.

Die Ermittlungen in der Sache sollen jetzt verstärkt werden, wie die Polizeioberkommissarin ankündigte. Unter anderem sei geplant, Anwohner in den betroffenen Gegenden gezielt zu befragen. So erhoffen sich die Beamten, Hinweise auf den oder die Täter zu erhalten.

Tiere sind streng geschützt

In Bayern leben nach letzten Zählungen rund 14.000 Biber. Die Tiere, aber auch ihre Bauwerke sind streng geschützt. Die Jagd auf die Tiere ist ebenso verboten, wie der Handel mit toten oder lebenden Bibern.

Weil es in bestimmten Regionen immer wieder zu Konflikten mit der Land- und Forstwirtschaft kommt, hat der Freistaat Bayern ein Bibermanagement eingerichtet. Rund 200 ehrenamtliche Berater versuchen vor Ort Lösungen mit Grundstücksbesitzern zu suchen, wenn Biber Schäden anrichten.