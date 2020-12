Erneut Bauern-Protest vor Edeka-Zentrallager in Straubing

Vor dem Zentrallager der Supermarktkette Edeka in Straubing haben am Freitagabend erneut Landwirte protestiert. Sie prangern die Lebensmittelpreise an, die ihrer Meinung nach zu niedrig seien.

Polizei vermittelt zwischen Edeka und Bauern

Wie die Polizei mitteilt, waren gegen 21.45 Uhr etwa 60 Landwirte mit 40 Traktoren vor Ort. "Nachdem der polizeiliche Einsatzleiter zwischen den Konfliktparteien vermittelt hatte, konnte ein Konsens zwischen der Edeka-Betriebsleitung und den Demonstranten zur Rückkehr an den Verhandlungstisch erreicht werden", heißt es von der Polizei. Die Versammlung löste sich ohne Anzeigen auf.

Demonstration bereits am Freitag

Bereits in der Nacht auf Freitag waren etwa 100 Bauern mit 60 Traktoren vor das Straubinger Edeka-Lager gezogen. Dabei haben sie auch die Zufahrt zu dem Lager kurzzeitig versperrt, so die Polizei. Insgesamt war auch diese Aktion friedlich verlaufen - die Zufahrt sei nach kurzer Zeit wieder frei gewesen.

Bundesweiter Protest von Landwirten

Immer wieder ist es bayernweit in den vergangenen Monaten zu Protesten dieser Art gekommen. Mitte November gab es einen bundesweiten Protesttag. Die Landwirte fürchten um ihre Existenzen und fordern mehr Geld für Ihre Produkte wie Fleisch, Milch, Zucker oder Getreide.