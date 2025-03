Erneut Bargeldfund auf A3: Halbe Million Euro in Auto entdeckt

Schon wieder ein Bargeldfund auf der A3: Wie das Polizeipräsidium am heutigen Dienstagnachmittag bekanntgab, haben Schleierfahnder der Grenzpolizei auf der Autobahn bei Passau am vergangenen Mittwoch, den 26. Februar, in einem Wagen mit ungarischer Zulassung eine halbe Million Euro entdeckt.

Geldbündel in Schmuggelversteck

Das Geld war in Bündeln verpackt und in einem Schmuggelversteck verstaut. Genauer äußert sich die Polizei nicht. Der Fahrer, ein 37-jähriger Syrer, gab an, auf dem Weg nach Ungarn zu sein. Zur Herkunft des Bargeldes konnte er keine Angaben machen. Der Mann wurde vorläufig festgenommen, ist aber mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Das Geld wurde wegen des Verdachts auf Geldwäsche sichergestellt. Die Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern ermittelt zusammen mit der Generalstaatsanwaltschaft.

Polizei geht von Geldwäsche aus

Es ist in diesem Jahr bereits das dritte Mal, dass Fahnder der Polizei bei Kontrollen auf der niederbayerischen Autobahn eine größere Menge Bargeld entdecken. In allen drei Fällen geht die Polizei von Geldwäsche aus. Im vergangenen Jahr wurden in 17 Fällen insgesamt vier Millionen Euro sichergestellt.

Viele Geldfunde gehen nach Einschätzung der Grenzpolizei auf Taten in den Bereichen Prostitution, Drogen- und Menschenhandel zurück oder auf illegale Waffengeschäfte. Die A3, Teil der Route in Richtung Osteuropa, nutzen Geldschmuggler demnach besonders oft.