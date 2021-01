Erneut Ansturm auf Erholungsgebiete

Wandern, Rodeln oder Skifahren. Trotz Ausgangsbeschränkung zieht es viele Menschen in die Naherholungsgebiete. An einigen Orten kam es am ersten Wochenende des neuen Jahres erneut zu Überfüllungen. Der Ansturm sei enorm, sagte der Bürgermeister von Schliersee, Franz Schnitzenbaumer (CSU). Hunderte Schlittenfahrer tummelten sich selbst auf kleinen Hügeln und die Skipisten wurden von Tourengehern bevölkert. Im Großraum München lebten drei Millionen Menschen, die alle nicht in den Urlaub fahren dürften. Das sei nun in Bayern zu spüren, so Schnitzenbaumer.

Überfüllter Parkplatz am Spitzingsee

Im Spitzingsee-Gebiet waren die Parkplätze teilweise überfüllt. "Es ist genauso voll, als wenn Skibetrieb wäre", sagte Peter Lorenz, der Geschäftsführer der Alpenbahnen Spitzingsee. Viele nutzten die Eisfläche des zugefrorenen Spitzingsees zum Langlaufen oder Schlittschuhlaufen.

Ebenfalls beliebt: Fichtelgebirge und Frankenwald

Allerdings führte das vergleichsweise schlechte Wetter am Wochenende und der Schneefall in den Mittelgebirgen zu einer gewissen Entspannung in den bayerischen Alpen. Viele Ausflügler entschlossen sich auch zu einer Fahrt etwa ins Fichtelgebirge oder in den Frankenwald statt in die Alpen.