Erneuerbare Energien: Tüftler aus Schwaben baut Energiespeicher

Ein Fuhrunternehmer als Erfinder

Dabei ist Georg Tränkl kein studierter Ingenieur, sondern eigentlich Fuhrunternehmer von Beruf. Deshalb kennt er sich aber auch mit Hydrauliksystemen so gut aus, sagt er. Sein Projekt hat er mit Freunden aus eigener Tasche finanziert, mittlerweile sind die Patentanmeldungen am Laufen. Was den bayerischen Erfinder aber wurmt: Bis jetzt gibt es in Bayern kaum Interesse an dem Druckluft-Energiespeicher.

Unterstützung vom Investor aus dem Bausektor

Doch aus anderen Bundesländern gäbe es großes Interesse an seiner Erfindung. Erste Investoren haben bereits ihre Unterstützung zugesagt, wie etwa Stefano Remondino. Sein Unternehmen JaKo Pionier aus dem baden-württembergischen Rot an der Rot sucht gezielt nach innovativen Ideen für den Bausektor.

Baden-Württemberg, Heimat der Tüftler?

Der Investor sieht Tränkls Druckluftspeicher als nachhaltige Möglichkeit, die er in seinen Objekten umsetzen könne. Um denkmalgeschützten und auch neuen Gebäuden neue nachhaltige Möglichkeit zu geben, erneuerbare Energie zu speichern.

Der Tüftler aus dem Wittelsbacher Land will daher mit seiner Firma jetzt ins benachbarte Baden-Württemberg umziehen. Dorthin, sagt er, wo sein Erfindergeist gefragt ist. Und seine Idee vom Druckluft-Energiespeicher vielleicht mehr Zukunft hat als in Bayern.