Energiewende: Solarinitiativen treffen sich in Ebersberg

In Ebersberg dreht sich heute und morgen alles um Klimaschutz und erneuerbare Energien. Die Arbeitsgemeinschaft bayerischer Solarinitiativen trifft sich zu ihrer 30. Jahrestagung. Im Vorfeld zeigen sich Experten und Expertinnen optimistisch: Der Umstieg der Energieversorgung auf regenerative Quellen könne gelingen.

Das Treffen dient der Vernetzung der Vereine und dem Informationsaustausch. Dabei geht es nicht mehr nur um Solarenergie, sondern um alle Prozesse des ökologischen Umbaus der Energieversorgung einschließlich Wärme und Mobilität, heißt es im Programm der Solar-Tagung in Ebersberg.

Mehr Windräder und PV-Anlagen

Kompletter Verzicht auf Kohle und Atomkraft, Energie stattdessen zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen - das ist nach Ansicht der Arbeitsgemeinschaft der bayerischen Solarinitiativen bis spätestens 2045 in ganz Deutschland möglich. Voraussetzung dafür sei zum einem der beschleunigte Zubau von PV-Anlagen und Windrädern, sagte ein Sprecher BR24.

Zum anderen brauche es mehr Investitionen in die digitale Steuerung des Strommanagements. Künftig werde es so relativ unkompliziert möglich sein, in wind- und sonnenarmen Stunden einige Großverbraucher gezielt vom Netz zu nehmen. Große Kraftwerke zur Stabilisierung der Grundlastversorgung seien dann nicht mehr nötig.

Anschluss ans Stromnetz muss einfacher werden

Um den Umbau voranzubringen, fordern die bayerischen Solarinitiativen beschleunigte Genehmigungsverfahren für Wind- und Solarparks. Auch der Anschluss dieser Parks an das Stromnetz müsse einfacher werden. Dazu solle die Politik bei den Netzbetreibern den flächendeckenden Ausbau ihrer Netze beauftragen.

Gesellschaft bereit für Umstieg auf erneuerbare Energien

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Online-Tagungen können sich die Teilnehmer jetzt wieder persönlich austauschen. In Ebersberg nehmen rund 250 Vertreter und Vertreterinnen bayerischer und österreichischer Solarinitiativen teil - laut Veranstalter so viele wie noch nie bei einer Präsenzveranstaltung. Auch die Suche nach Sponsoren und Ausstellern sei heuer sehr einfach gewesen. Dies zeige, dass die Gesellschaft bereit sei für den Umstieg auf erneuerbare Energien.