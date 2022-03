Erneuerbare Energie: Neue Richtlinie bedroht Wasserkraftwerke

Das schwarze Schwungrad sieht schon aus wie aus einer anderen Zeit. Seit 100 Jahren dreht es sich und treibt über einen Riemen den blauen Generator an, der den Strom liefert. Die Energie dafür kommt vom Roten Main, der unten durch die Mühle fließt. Mit der Anlage erzeugt Andreas Friedmann 160.000 Kilowattstunden Strom im Jahr. Das reiche für 40 Haushalte, könnte sich aber bald ändern. Denn den Wasserkraftwerken droht Ungemach.

Reich wird man mit Wasserkraft nicht

Seit dem Jahr 1387 gibt es am Main in Dreschen im Landkreis Kulmbach eine Mühle. Die Familie Friedmann betriebt sie seit dem 17. Jahrhundert. Andreas hat den Betrieb von seiner Oma übernommen und gleich mal tüchtig investiert. 100.000 Euro hat er in die Anlage gesteckt. Bis sich das amortisiert dauert es. Zurzeit bekommt er etwas über sieben Cent für die Kilowattstunde Strom vergütet. Andreas Friedmann arbeitet im Hauptberuf als Handwerksmeister in einer Firma. Nebenbei betreibt er in seiner Mühle auch noch das kleine, beinahe schon museale Sägewerk der Familie, das seinen Strom natürlich aus der eigenen Wasserkraft nimmt.

Kleiner Anteil am Energiemix

Etwa 80 kleine Wasserkraftanlagen gibt es im Landkreis Kulmbach, vor allem entlang des Weißen und Roten Mains sowie an der Unteren Steinach. Sie alle zusammen erzeugen im Jahr 4,1 Gigawatt Strom, berichtet Markus Ruckdeschel von der Energieagentur Nordbayern in Kulmbach. Das sei schon ganz beachtlich für eine eher wasserarme Region. Der ganze Landkreis verbrauche im Jahr 366 Gigawatt Strom. Die Wasserkraftwerke würden bei den erneuerbaren Energien nur ein Prozent in der Stromerzeugung ausmachen, ergänzt Ingrid Flieger, die Klimaschutzmanagerin im Kulmbacher Landratsamt. Bayernweit seien es etwa fünf Prozent.

Wasserkraftwerke laufen fast immer

Das Besondere an der Wasserkraft sei aber, dass sie 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche zur Verfügung stehe, außer bei Hoch- oder extremem Niedrigwasser oder wenn die Anlagen gewartet werden müssten. Das sei ein Vorteil gegenüber Windkraft oder Solaranlagen, die eben von Wind oder Sonneneinstrahlung abhängig seien. Außerdem, so Markus Ruckdeschel, würden die Wasserkraftanlagen auch dann laufen, wenn es einmal zu einem Blackout, also dem Totalausfall der Stromversorgung, kommen würde. Dann könnten sie helfen, wieder eine funktionierende Versorgung aufzubauen. Und, legt Ingrid Flieger nach, auch der kleine Anteil der Wasserkraftanlagen würde zum regenerativen Energiemix beitragen, würde mehr Autarkie ermöglichen. In der jetzigen Zeit hätte das eine neue Wertigkeit bekommen.