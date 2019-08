Ernährungsbranche Unterfranken sucht Auszubildende

Insgesamt 3.906 Stellen sind allein in Unterfranken in der Ernährungsbranche noch unbesetzt, so die Gewerkschaft NGG. Spitzenreiter bei den unbesetzten Stellen sind die Landkreise Miltenberg und Würzburg. Hier konnte dort für über 40 Prozent der Ausbildungsstellen kein Bewerber gefunden werden. Der Auswertung zu Grunde lägen neueste Zahlen der Bundesagentur für Arbeit, so die NGG.

Lebensmitteltechniker besonders gefragt

Gerade Lebensmitteltechniker seien sehr gefragt, heißt es in der Mitteilung der Gewerkschaft. Sie bezeichnet die Berufe in der Ernährungsbranche als sehr attraktiv. Die Digitalisierung schreite in diesem Berufsfeld so schnell voran wie in kaum einer anderen Branche. Nach Ansicht der Gewerkschaft bieten die neuen Technologien Möglichkeiten vom Ausprobieren neuer Rezepte bis hin zur App-basierten Kommunikation mit dem Verbraucher. Die Ernährungsindustrie ist der viertgrößte Industriezweig in Deutschland.