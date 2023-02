Ernährung: In Zukunft mehr Insekten und weniger Fleisch?

Was bei uns täglich auf den Teller kommt, hat weitreichende Auswirkungen: auf das Klima, das Tierwohl, den ländlichen Raum. Der Schauspieler und Umweltaktivist Hannes Jaenicke verwies in der Münchner Runde auf die schlechte Klimabilanz von Fleisch. "Die Agrarindustrie hat ein CO2-Problem." Die Klimakrise erfordere eine deutliche Reduktion von Fleischkonsum, betonte Jaenicke. Außerdem sei die jetzige Tierhaltung nicht mit dem Tierschutz vereinbar. "Wer einmal in eine Schweinezucht geguckt hat: Diese Tiere, da kann man das Wort Tierwohl gar nicht in den Mund nehmen, das ist eine Unverschämtheit."

Kaniber betont Bedeutung von Nutztierhaltung für Bayern

Die bayerische Bundeslandwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) entgegnete, dass vegane Ernährung auch nicht der Weisheit letzter Schluss sei. Man müsse sich schon fragen, wo die Produkte herkommen. "Wir haben bei Obst einen Selbstversorgungsgrad von 9 Prozent und beim Gemüse 36 Prozent. Das heißt, alles andere wird importiert." Außerdem stelle sich die Frage, woher der Dünger kommen solle, wenn man die Tierhaltung abschaffen würde. Deswegen würde die Kreislaufwirtschaft und damit auch die Nutztierhaltung weiterhin gebraucht, so die CSU-Politikerin. Darüber hinaus würden in Bayern zwei Drittel der Flächen aus Graslandschaften bestehen, die nur von Tiermägen verdaut werden könnten.

Landverbrauch für Fleischproduktion besonders hoch

Lebensmittelrechtler Prof. Kai Purnhagen von der Universität Bayreuth machte deutlich, dass der Landverbrauch für die Produktion von Fleisch besonders hoch sei. Und die Klimafrage sei ein globales Problem. Die Lösungen dürften am Ende nicht so aussehen, dass sich das nur das reiche Europa leisten könne. Gerade im globalen Süden werde wegen der Klimakrise in Zukunft weniger Ackerbau möglich sein. "Wir müssen uns mal überlegen, was das für Fluchtbewegungen auslösen wird, wenn wir das hier nicht gelöst kriegen."

Kaniber kritisiert Özdemirs Tierwohlprogramm

In der Münchner Runde kritisierte Bayerns Landwirtschaftsministerin Kaniber auch erneut das Tierwohlprogramm von Cem Özdemir. Der Bundeslandwirtschaftsminister will weg von der Massentierhaltung hin zu artgerechteren Haltungsformen und stellt dafür rund einer Milliarde Euro Fördergelder zur Verfügung.

Das Geld würde nur für einen Bruchteil der Schweinezüchter reichen, so Kaniber. In Asien würden währenddessen sechsstöckige Schweinemastställe gebaut. Die Ampelkoalition vernichte die hiesigen Tierzüchter. Am Ende würde das Tierleid aus dem Ausland importiert werden: "Es wird in Zukunft Fleisch gegessen werden. Und die Leute werden es trotzdem beim Discounter kaufen, weil die breite Masse sich auch versorgen möchte."

Allerdings nahm die Ministerin auch den Verbraucher in die Pflicht: "Es belastet mich, dass wir Deutsche Schlusslicht sind in Europa, wenn es darum geht, für Lebensmittel ein bisschen mehr auszugeben." Jeder solle sich qualitativ gutes Fleisch leisten können, aber man müsse es auch nicht jeden Tag essen. "Ich bin als Wirtsdirndl aufgewachsen. Und selbst bei uns im Betrieb hat es nicht jeden Tag für die Familie Fleisch gegeben."

Alternative Ernährungsprodukte Laborfleisch und Insekten

In der Sendung wurde auch über alternative Ernährungsprodukte debattiert – wie etwa Kunstfleisch aus dem Labor und Insekten. Die Produktion hätte einen deutlich geringeren Flächenverbrauch und würde letztlich auch kaum CO2 ausstoßen. Laut Prof. Purnhagen wäre das ein wichtiger Teil der Lösung für die Klimakrise. Aber die Politik sei da nicht offen: "Wir haben in Europa ein sehr rigides Zulassungssystem." Innovative Nahrungsmittel auf den Markt zu bringen, würde in Europa zu lange brauchen und zu viel Geld kosten.

Hannes Jaenicke zeigte sich überzeugt, dass sich Laborfleisch in den nächsten zehn Jahren rasant durchsetzen werde. "Nicht aus moralischen Gründen oder wegen des Tierschutzes. Es wird einfach billiger sein als herkömmliches Fleisch."

Allerdings zeigten die Gäste der Münchner Runde keine allzu große Begeisterung beim Gedanken, in Zukunft Insekten zu essen. Grundsätzlich sei es ihr aber egal, ob irgendwann Insekten stärker als Proteinquellen genutzt werden würden, so Michaela Kaniber: "Unsere bayerischen Bauern können alles produzieren. Mir ist gleich, was die Leute essen werden. Aber ich wünsche mir, dass alle Produkte aus Bayern kommen."