Ernährung in Altenheimen: Viele Einrichtungen hinken hinterher

Mangelernährung im Alter ist ein großes Problem, das in Seniorenheimen immer wieder Thema ist. Bekommen Menschen im fortgeschrittenen Alter nicht die nötigen Nährstoffe, kann es schnell gefährlich werden, sowohl für Körper als auch für den Geist, weiß Dorothee Volkert vom Institut für Biomedizin des Alterns in Nürnberg. In ihren Augen mangelt es vielerorts an Verpflegungskonzepten, aber auch an den nötigen Kontrollen. Zwar gebe es beispielsweise Hygienestandards, die kontrolliert würden, allerdings werde dabei immer noch zu wenig Fokus auf die Qualität des Essens und die individuelle Abstimmung gelegt.

Ernährung im Alter: NürnbergStift hat ausgereiftes Verpflegungskonzept

Beim NürnbergStift in der Frankenmetropole haben sich die Verantwortlichen das Thema Ernährung schon seit einigen Jahren auf die Fahne geschrieben. Pflegedienstleitung Carola Wachner sagt im BR-Interview, dass gemeinsam mit Ernährungswissenschaftlern, Diätassistenten und anderen Fachleuten regelmäßig am Verpflegungskonzept gearbeitet werde. Jeder Patient, jede Bewohnerin habe individuelle Bedürfnisse und auch medizinische Voraussetzungen, auf die beim Essen geachtet werden müsse. Das sei eine große Herausforderung, gleichzeitig aber auch essentiell für eine gute Ernährung. So gibt es im NürnbergStift beispielsweise eine eigene Frühstücksgruppe für demente Patientinnen und Patienten, die dementsprechend in Ruhe und mit ausreichend Zeit die erste Mahlzeit des Tages einnehmen können. Regelmäßig werden alle Bewohnerinnen und Bewohner untersucht und gecheckt, ob der aktuelle Ernährungsplan noch den jeweiligen Bedürfnissen entspricht: "Das ist ein fortlaufender Prozess", sagt Carola Wachner. "Da schauen wir dann, wo wir eventuell noch nachbessern können."

Altenheime haben Nachholbedarf

Doch nicht überall steht das Thema Ernährung so im Fokus wie im NürnbergStift, sagt die Pflegedienstleitung. Während der Corona-Pandemie habe sie in verschiedenen Einrichtungen ausgeholfen, habe wertvolle Einblicke in die Arbeit von anderen bekommen. "Da gibt es schon noch deutlich Nachholbedarf", sagt sie im BR-Interview, verweist aber auch auf den Personalmangel in der Pflege: "Wir brauchen zudem wesentlich mehr Hilfskräfte, die uns zuarbeiten." Gleichzeitig benötige es aber auch allgemein ein größeres Bewusstsein in Pflegeeinrichtungen, welch große Rolle das Thema Ernährung spielt: "Es ist wichtig, dass sich die Verantwortlichen, wenn sie sich nicht so gut auskennen, Hilfe von außen holen, sich aber in jedem Fall mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen." Nur mit professioneller Unterstützung sei es möglich, ausreichend auf die Bedürfnisse Einzelner einzugehen.

Senioren haben individuelle Essensansprüche und -bedürfnisse

Dass das nicht immer ganz einfach ist, weiß auch Dorothee Volkert: "Im Alter haben die Menschen einen geringeren Energiebedarf, weil sie sich weniger bewegen und dadurch weniger verbrauchen." Gleichzeitig müsse man in kleineren Portionen trotzdem alle notwendigen Nährstoffe zur Verfügung stellen. "Obst und Gemüse sind da natürlich extrem wichtig, aber auch Milch- und Getreideprodukte." Man dürfe aber auch nicht vergessen, dass das Essen auch den individuellen Ansprüchen der Heimbewohner gerecht wird: "Natürlich soll es den Menschen auch schmecken. Das ist sehr wichtig, dass die Menschen entscheiden können, was sie essen, auch im Altenheim."

Mangelernährung im Alter birgt Risiken

Doch wie können Angehörige von Pflegeheimbewohnern sicherstellen, dass ihre Verwandten in Sachen Ernährung gut versorgt sind? "Einfach mal nach dem Appetit fragen und ob das Essen schmeckt", lautet der erste Tipp von Dorothee Volkert. "Und dann natürlich auch auf das Gewicht schauen." Bei Gewichtsverlust sei es wichtig, abzuklären, worin dieser begründet liegt. Eine mögliche Mangelernährung könne riskante Folgen haben, beispielsweise ein erhöhtes Infektionsrisiko. Auch Dehydrierung sei ein großes Problem bei alten Menschen, gerade jetzt im Sommer. Hier müsse schnell gehandelt werden, weil daraus resultierende Herz-Kreislauf-Probleme eine akute Gefahr darstellen können.

Fachpersonal fehlt: Ernährung mehr in den Fokus rücken

All das sei eigentlich nichts Neues, sagt Dorothee Volkert. Wissen gebe es genug, es hapere aber vielerorts noch an der Umsetzung und der Implementierung in den Einrichtungen. Das sei auch auf einen Mangel an Fachpersonal in Altenheimen zurückzuführen, das den Fokus auf das Thema Ernährung legt. Volkert wünscht sich eine Grundqualität des Verpflegungsangebots, die entsprechend verbindlich eingehalten werden muss. Diese Qualität zu garantieren, sei Pflicht der Politik: "In diesem Zusammenhang sollte man noch genauer hinschauen und vor allem auch kontrollieren. Viele Einrichtungen hinken was Ernährungsstandards angeht noch hinterher. Und das muss sich ändern."