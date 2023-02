> Ermordete Schwester nach Bayern transportiert: Haft für Brüder

Wegen der Ermordung ihrer Schwester wurden zwei afghanische Brüder am Mittag in Berlin zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass die Männer die Leiche nach der Ermordung in einem Koffer nach Bayern transportierten.