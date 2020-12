Ermittlungsverfahren: Untreueverdacht im Rathaus Bamberg

Die für Wirtschaftsstrafsachen zuständige Staatsanwaltschaft Hof hat ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen Verdachts der Untreue zum Nachteil der Stadt Bamberg eingeleitet. Das teilte die Staatsanwaltschaft Hof am Mittwoch mit. Ein konkret Beschuldigter ergebe sich aus der derzeitigen Aktenlage aber nicht, heißt es in der schriftlichen Mitteilung weiter. Die Ermittlungen würden noch geraume Zeit in Anspruch nehmen.

Stadt Bamberg soll strittige Boni und Überstunden abgegolten haben

Die Stadt Bamberg soll laut des Kommunalen Prüfungsverbandes an städtische Mitarbeiter Boni gezahlt haben. Auch seien Pauschalen für Überstunden gezahlt worden, obwohl die Arbeitszeitkonten der Beschäftigten ein Stundenminus aufgewiesen hätten. Die Rede ist von insgesamt 500.000 Euro.

Staatsanwaltschaft äußert sich nicht zu Vorwürfen des Prüfungsverbandes

Auf die Vorwürfe des Kommunalen Prüfungsverbandes geht die Staatsanwaltschaft Hof in ihrer Mitteilung nicht ein. Allgemein heißt es, die Staatsanwaltschaft werde neben den Haushaltsgrundsätzen der öffentlichen Verwaltung auch arbeitsrechtliche und tarifvertragliche Aspekte würdigen. Weitergehende Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft nicht.

Stadt Bamberg agiert mit Gutachter gegen die Vorwürfe

Dem Ermittlungsverfahren geht der Vorwurf des Kommunalen Prüfungsverbands voraus, dass im Rathaus Bamberg Hunderttausende Euro an Beamte und Angestellte gezahlt worden seien, die nicht hätten gezahlt werden dürfen. Den Verantwortlichen sei das - so der Vorwurf - bewusst gewesen. Die Stadt Bamberg hatte zuletzt einen Gutachter eingeschaltet, um die Vorwürfe aufzuarbeiten.