Ermittlungsverfahren gegen Tierpräparator

Einsatzkräfte der Polizei und Sachverständige für Artenschutz haben die Wohn- und Lagerräume eines Tierpräparators aus dem Allgäu durchsucht. Die Staatsanwaltschaft Memmingen hat gegen den Mann Ermittlungen wegen des Verdachts auf Verstöße gegen das Artenschutzrecht und das Bundesnaturschutzgesetz eingeleitet.

Präparate von Wölfen, Braunbären und Bartgeiern

Laut eines Sprechers der Staatsanwaltschaft bestehe der Verdacht, dass der Tatverdächtige Präparate streng geschützter Tierarten hergestellt und diese ohne die erforderlichen Vermarktungsbescheinigungen zu kommerziellen Zwecken Dritten überlassen habe. Bereits Ende 2018 wurde der Mann überprüft und konnte entsprechende Bescheinigungen für drei Wölfe, zwei Braunbären, einen Uhu, einen Bartgeier, einen Luchs und eine Schneeeule nicht vorzeigen.

Unterlagen fehlen schon seit 2018

Der Beschuldigte stand seither mit Mitarbeitern des zuständigen Landratsamtes in Kontakt. Als er auch nach mehreren Monaten keine Unterlagen beibringen konnte, so der Staatsanwaltschaftssprecher, ordnete der zuständige Ermittlungsrichter die Durchsuchung an. Der dieser wurden neben Unterlagen auch zahlreiche Tierpräparate sichergestellt. Die Auswertungen unter Mithilfe eines Sachverständigen für Artenschutz werden einige Wochen in Anspruch nehmen. Laut Staatsanwaltschaft handle es sich zwar um Formalverstöße, dennoch stehen Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahren im Raum.