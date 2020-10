Ermittlungsverfahren gegen Dillinger Landrat Schrell eingestellt

Im Zusammenhang mit dem Verdacht der Untreue am Elisabethenstift in Lauingen hat die Staatsanwaltschaft Augsburg im Mai Ermittlungen gegen den Dillinger Landrat Leo Schrell aufgenommen. Es ging um die Frage, ob Schrell als Vorsitzender des Stiftungsrates von veruntreuten Geldern in dem Psychiatrie- und Pflegezentrum wusste. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen jetzt eingestellt.

Schrell: Schon Anfangsverdacht unberechtigt

Schrells Anwalt Walter Rubach teilte mit, dass mit der Verfahrenseinstellung "keine Feststellung irgendeiner Schuld" seines Mandanten verbunden sei. Schrell selbst betonte, dass bereits der Anfangsverdacht gegen ihn jeglicher Grundlage entbehrt habe und deshalb unberechtigt gewesen sei.

Strafbefehl gegen Ex-Leiter wegen Untreue und Betrug

Im Fokus steht in dem Fall der ehemalige Leiter des Elisabethenstifts, Helmut Zengerle. Er soll in seiner Zeit als Leiter des Psychiatrie- und Pflegezentrums unter anderem unberechtigt Zulagen kassiert und die Buchhaltung nicht korrekt geführt haben. Der dabei entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf 165.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft hatte bereits im Sommer einen Strafbefehl gegen Zengerle erlassen. Noch zuvor hatte dieser in einem außergerichtlichen Vergleich 100.000 Euro zurückgezahlt.