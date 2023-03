Ermittlungsergebnisse nach Münchner Missbrauchsstudie

Die Staatsanwaltschaft München I stellt an diesem Dienstag ihre Ermittlungsergebnisse zum Missbrauchsgutachten vor, das die Anwaltskanzlei Westpfahl-Spilker-Wastl (WSW) im Auftrag des Erzbistums München und Freising erstellt hatte. Darin waren die Gutachter auf Grundlage der verfügbaren Akten auf 497 Opfer und 235 Täter gekommen – für den Untersuchungszeitraum 1945 bis 2019.

Davon hatte die Kanzlei 46 Fälle an die Münchner Staatsanwaltschaft zur Überprüfung weitergeleitet. Dabei geht es um "noch lebende kirchliche Verantwortungsträger mit einem Fehlverhalten im Zusammenhang mit der Sachbehandlung von Missbrauchsfällen", wie die Kanzlei dem BR bestätigte. "Konkrete Missbrauchstaten noch lebender kirchlicher Verantwortungsträger konnten wir im Rahmen unserer Untersuchung nicht feststellen", hieß es weiter. Die Ergebnisse der angestellten Ermittlungen will die Staatsanwaltschaft nun am Vormittag vorstellen.

Ermittler suchen nach "Giftschrank" in erzbischöflichen Räumen

Im Vorfeld wurde bereits bekannt, dass im Zuge der Ermittlungen auch das erzbischöfliche Ordinariat und das Palais des Erzbischofs Kardinal Reinhard Marx durchsucht wurden. Zwei Zeugen hatten zuvor von einer Art "Giftschrank" berichtet, in dem "sich Unterlagen zu Fällen des sexuellen Missbrauchs befinden könnten". So heißt es in einer Mitteilung des bayerischen Justizministeriums auf eine Anfrage des parlamentarischen Geschäftsführers der FDP-Fraktion im Landtag, Matthias Fischbach, die dem BR vorliegt.

Bei der Durchsuchung am 16. Februar bestätigten demnach "vor Ort anwesende Bistumsangehörige" zwar, "dass es früher tatsächlich eine solche Aufbewahrungspraxis gegeben habe". Diese sei aber schon vor vielen Jahren beendet worden. "Weder in dem Tresor noch in dem vermeintlichen 'Giftschrank' wurden verfahrensrelevante Unterlagen aufgefunden", teilt das Justizministerium weiter mit.

"Keiner steht in Bayern über dem Gesetz, kein Politiker, kein Wirtschaftsboss und auch kein Geistlicher", kommentierte Bayerns Justizministerium Georg Eisenreich (CSU) die Durchsuchung. Beobachter werteten die Aktion als politisches Signal, nachdem immer wieder moniert worden war, der Staat überlasse die Aufarbeitung und Aufklärung sexuellen Missbrauchs weitgehend den Kirchen.

Ermittlungen gegen früheren Erzbischof und Kardinal Wetter

Laut Informationen der "Süddeutschen Zeitung" wurde im Zuge der Ermittlungen auch der frühere Erzbischof von München und Freising, Kardinal Friedrich Wetter, vernommen. Er gilt demnach als einer der Verantwortungsträger, gegen die ermittelt wird. Geprüft werde, ob der heute 95-Jährige in seiner Zeit als Erzbischof (1982-2008) zuließ, dass ein inzwischen verstorbener Missbrauchstäter trotz dessen Verurteilung zu fünf Jahren Haft später erneut Kontakt mit Kindern haben konnte.

Die Causa wird im WSW-Gutachten unter der Fall-Nummer 26 verhandelt. "Teilweise verübte der Priester die Taten bereits in sein Messgewand gekleidet in der Sakristei", heißt es über die an zehn- bis 13-jährigen Jungen begangenen Vergehen des Verurteilten. Mitte der 1960er Jahre wurde er laut Gutachten aus der Haft entlassen und andernorts als Krankenhausseelsorger eingesetzt. Dort soll er Anfang der 2000er wiederum "eine zu intensive Nähebeziehung zu Krankenhausministranten" gepflegt haben, indem er ihnen etwa "Zugang zu seiner Privatsauna" gewährt habe.

Wetter: Bereits "alles gesagt"

Nach Sichtung seiner Personalakte stellten die Gutachter fest, dass diese "offenbar unvollständig" ist. 2003 wurde der Beschuldigte in den Ruhestand versetzt. Der "Süddeutschen Zeitung" ließ Wetter einstweilen mitteilen, zu Fall 26 bereits "alles gesagt" zu haben. Insofern bleibt abzuwarten, zu welchen Ergebnissen die staatsanwaltlichen Ermittlungen gegen den früheren Erzbischof von München und Freising kommt. Gegen den amtierenden Erzbischof Marx richte sich derweil kein Verdacht.