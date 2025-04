Ermittlungen zum Kettenkarussell-Unfall in Bayreuth laufen

Nachdem am Ostermontag auf dem Bayreuther Frühlingsfest bei einem Unfall am Kettenkarussell fünf Menschen verletzt wurden, laufen die Ermittlungen. Das Karussell ist derzeit stillgelegt. Staatsanwaltschaft und Gutachter werden sich am Nachmittag vor Ort einfinden. Darunter ist auch ein Sachverständiger der Landesgewerbeanstalt Bayern des Referats "Fliegende Bauten", so ein Sprecher der Polizei im Gespräch mit dem BR am Dienstag. Wann das Gutachten und die genaue Unfallursache vorliegen, sei noch nicht bekannt, so der Polizeisprecher weiter.

Schausteller unter Schock, Fest läuft weiter

"Wir stehen noch ein bisschen unter Schock und sind in Gedanken bei den Kindern und ihren Angehörigen", so Sven Sommerer von der Bayreuther Sektion der Schausteller im BR-Gespräch. Solch ein Unfall sei nichts Alltägliches und sorge für Betroffenheit unter den Schaustellern. Dennoch habe man sich darauf verständigt, das Fest weiterlaufen zu lassen. Allerdings ohne Partymusik oder laute Durchsagen.

Strenge Auflagen für Fahrgeschäfte

Vor der Eröffnung des Festbetriebes werden alle Fahrgeschäfte beim Aufbau durch die örtliche Behörde geprüft, so Sommerer. Auch beim Abbau erfolgt nochmalig eine Prüfung. Zusätzlich wird jedes Fahrgeschäft jährlich vom TÜV abgenommen. "In Deutschland herrschen hier höchste Standards", so Sommerer. Im Bayreuther Rathaus laufen derzeit diesbezüglich Besprechungen. Oberbürgermeister Thomas Ebersberger (CSU) war nach dem Unfall direkt vor Ort und hat seine Anteilnahme bekundet.

Wohl technischer Defekt als Ursache des Unfalls

Am frühen Montagabend waren fünf Menschen im Alter von zehn bis 32 Jahren bei dem Unfall mit dem Kettenkarussell verletzt worden, darunter vier Minderjährige. Ersten Erkenntnissen zufolge war wohl ein technischer Defekt die Ursache des Unfalls. Beim Absenken der Gondeln hatte das Karussell noch eine zu hohe Geschwindigkeit und dadurch auch einen zu hohen Radius. Die Fahrgäste prallten deshalb an umliegende Stangen und Lampen. Drei Menschen seien mittelschwer verletzt worden, zwei leicht.

Das Frühlingsfest auf dem Bayreuther Volksfestplatz hat am Samstag begonnen und geht bis zum 27. April.