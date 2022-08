Ermittlungen zu Zugunglück in Burgrain: Zwischenbericht bis 2023

Es waren schreckliche Bilder, die vor knapp drei Monaten aus Burgrain im Landkreis Garmisch-Partenkirchen kamen: Dort war am 3. Juni ein nach München fahrender Zug entgleist. Fünf Menschen starben bei dem Unglück. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch immer nicht geklärt. Die Aufarbeitung zieht sich hin. Auch die Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung (BEU) rechnet nicht mit schnellen Ermittlungsergebnissen.

Zwischenbericht zum Zugunglück bis Juni 2023 erwartet

Die in Bonn sitzende Behörde hatte das Unglück bereits an dem Tag, als der Zug aus den Schienen gesprungen war, als "gefährliches Ereignis" eingestuft. Die Suche nach der Ursache gestalte sich üblicherweise "äußerst komplex" hieß es jetzt auf Anfrage von BR24. Es sei "nicht absehbar", wann ein Abschlussbericht vorgelegt werden könne. In vergleichbaren Fällen hat dies einige Jahre gedauert. Ein erster Zwischenbericht muss allerdings bis zum Frühsommer 2023 veröffentlicht werden.

Die BEU untersucht das Zugunglück unabhängig von den laufenden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft München II gegen vier Bahnmitarbeiter. Aufgabe der selbstständigen Bundesbehörde ist es, die Ursache gefährlicher Ereignisse im Eisenbahnbetrieb, unabhängig von Schuld- oder Haftungsfragen zu untersuchen. Das Ziel ist, die Eisenbahnsicherheit zu verbessern.

Unabhängige Ermittlung als gesetzlicher Auftrag

In Medienberichten war teilweise der Eindruck entstanden, die Bundesstelle würde sich an der Sonderkommission "Zug" beteiligen, die nach dem Unfall gebildet worden war. Dem widerspricht die Bundesstelle explizit. "Die BEU war nie an einer Sonderkommission beteiligt", betonte ein Sprecher der Behörde auf BR-Nachfrage. "Eine entsprechende Beteiligung würde sich mit dem gesetzlichen Auftrag einer unabhängigen und objektiven Ursachenermittlung beißen können."

Im konkreten Fall hatte die BEU bereits am Unglückstag vor Ort ihre Arbeit mit vier Sachverständigen aufgenommen. Die Untersuchungen dort wurden zwischenzeitlich beendet, hieß es weiter. Die BEU ist gesetzlich verpflichtet, spätestens zum Jahrestag einen Zwischenbericht mit den bis dahin zusammengetragenen Erkenntnissen zu veröffentlichen. Das wäre also der 3. Juni 2023. Sollten aufgrund gewonnener Erkenntnisse allerdings schon vor Ablauf der Jahresfrist Sicherheitsempfehlungen notwendig werden, werden diese von der BEU unverzüglich veröffentlicht.

Sicherheitsempfehlungen auf Grundlage der Berichte

Ein Blick in die als Fachmitteilungen publizierten Abschlussberichte zeigt, wie lange die Untersuchungen der Behörde in vergleichbaren Fällen gedauert haben: Bei der Kollision eines Regionalzugs mit einem Güterzug am 7. Mai 2018 im Bahnhof von Aichach starben zwei Menschen, 13 wurden zum Teil schwer verletzt. Die Bundesstelle legte ihren 28-seitigen Abschlussbericht knapp zwei Jahre später vor, am 29. April 2020, verbunden mit der Sicherheitsempfehlung, Bahnhöfe ohne selbsttätige Gleisfreimeldeanlage - wie in Aichach - mit einer solchen Vorrichtung auszustatten.

Deutlich umfangreicher waren die Untersuchungen zu der Zugkollision am 9. Februar 2016 in Bad Aibling mit zwölf Toten, 27 Schwer- und 63 Leichtverletzten. Der am 29. Oktober 2018 veröffentlichte Abschlussbericht umfasst 101 Seiten und mündete in fünf Sicherheitsempfehlungen. Diese lauteten unter anderem, zwei Notruf-Funktionen zusammenzulegen, um Verwechslungen zu vermeiden, und technisch veraltete Bestandsstellwerke verbindlich nachzurüsten.