Ermittlungen zu Surf-Unglück an Eisbachwelle abgeschlossen

Die Staatsanwaltschaft München I hat ihre Ermittlungen zu dem Unfall an der Münchner Eisbachwelle abgeschlossen, bei dem im April eine junge Surferin ums Leben gekommen war. Am Nachmittag will sich die Behörde zu den Ergebnissen äußern. BR24 berichtet ab 13.00 Uhr live von der Pressekonferenz.

Wie konnte sich die Sicherungsleine verhaken?

Die Ermittler beschäftigte vor allem die Frage, wie es zu dem tragischen Unglück kommen konnte. Die Leash, also die Sicherungsleine, der 33-jährigen Surferin hatte sich aus unbekannten Gründen am Grund des Eisbachs verhakt. Die Frau konnte sich wegen der starken Strömung nicht selbst befreien. Auch andere Surfer scheiterten. Erst Feuerwehrleuten gelang es, die Leine mit einem Tauchermesser zu durchtrennen und die Frau so zu befreien. Sie erlag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.

Um mögliche Gegenstände zu ermitteln, an denen sich die Leine oder das Surfbrett verfangen haben könnte, wurde im Zuge der Ermittlungen auch der Pegel des Eisbachs gesenkt.

Eisbachwelle gesperrt - Kritik von Surfern

Nach dem Unglück wurde die beliebte Eisbachwelle für Surfer gesperrt, was für heftige Kritik unter einigen Sportlerinnen und Sportlern sorgte. Auch NFL-Superstar Tom Brady solidarisierte sich mit den Surfern. Nicht alle hielten sich an die Sperrung - zwischenzeitlich gab es Bilder von vermummten Surfern, die auf der Eisbachwelle ritten. Laut Polizei wird eine Missachtung des Verbots mit einem Bußgeld von bis zu 50.000 Euro geahndet.