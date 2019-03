Ermittlungen zu Brand in Sandreuth könnten noch Wochen dauern

Nach dem tödlichen Feuer in einem Einfamilienhaus in Nürnberg-Sandreuth haben die Brandfahnder der Polizei noch keine Anhaltspunkte zur Ursache des Feuers. An den Decken seien die Halterungen von Rauchmeldern gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher dem Bayerischen Rundfunk. Erste Meldungen, wonach die Brandfahnder auch Rauchmelder gefunden hatten, musste die Polizei nachträglich korrigieren.

Keine Hinweise auf Brandstiftung

Brandfahnder und Spezialisten des Bayerischen Landeskriminalamts sind im Einsatz, um die Brandursache zu klären. Bereits seit Montag (04.03.19) sucht eine zehnköpfige Ermittlungskommission nach Anhaltspunkten. Hinweise auf Brandstiftung hätten sich bisher nicht ergeben. Die Untersuchungen können noch mehrere Wochen dauern, so der Sprecher weiter.

Im Schlaf von Feuer überrascht

Die Todesursache der fünf Opfer steht inzwischen fest: Die 34-jährige Mutter, ein Säugling und ihre drei weiteren Kinder im Alter von vier, fünf und sieben Jahren starben an einer Rauchvergiftung. Sie waren in der Nacht zum Samstag (02.03.19) im Dachgeschoss des Hauses vermutlich im Schlaf von dem Feuer überrascht worden. Der Vater der Kinder war nicht zu Hause. Die 68 und 69 Jahre alten Großeltern, deren 41-jährige Tochter, und ein Achtjähriger erlitten bei dem Brand Verletzungen, konnten sich aber ins Freie retten.