Ermittlungen wegen undichter Delfinlagune eingestellt

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg Fürth hat die Ermittlungen wegen Bodenverunreinigung durch aus der Delfinlagune im Tiergarten ausgelaufenes Salzwasser eingestellt. Insgesamt war gegen vier Beschuldigte, darunter Verantwortliche des Tiergartens sowie der Stadt Nürnberg, ermittelt worden, bestätigte Oberstaatsanwältin Antje Gabriels-Gorsolke dem Bayerischen Rundfunk. Den drei Beschuldigten war keine Schuld nachzuweisen. Das Verfahren gegen einen Mitarbeiter eines Architekturbüros wird wegen geringer Schuld gegen Zahlung einer Geldauflage von rund 1,5 Monatsgehältern ebenfalls eingestellt.

Bäume abgestorben

Die wirtschaftlichen Folgen des Salzwasseraustritts seien überschaubar, sagte Gabriels-Gorsolke. Ein Großteil des Wassers ist in ein an den Tiergarten angrenzendes Waldgebiet geflossen. Durch die erhöhte Belastung des Bodens mit Natriumchlorid seien mehrere Bäume abgestorben. Somit sei dem Waldbesitzer ein Schaden in dreistelliger Höhe entstanden.

Artenspektrum verändert

In ökologischer Hinsicht habe sich durch das Absterben der Bäume das Artenspektrum in dem betroffenen Waldgebiet geändert. Vorher war der Bereich Lebensraum für viele Vögel und andere Tiere, nun seien dort andere Arten eingezogen, wie etwa die geschützten Eremiten, Hirschkäfer und viele Fledermausarten, darunter die bedrohte Mopsfledermaus.

Chloridgehalt wieder abgesunken

Im Oktober 2015 hatte ein Sachverständiger festgestellt, dass es durch den Salzwasseraustritt nicht zu einer nachhaltigen Veränderung der Bodenfruchtbarkeit gekommen ist. Der Chloridgehalt im Boden sei wieder auf das Anfangsniveau abgesunken und Bäume auch mit stärkerem Blattverlust erholten sich wieder.

Tierschützer wollen Einspruch erheben

Die Rechtsabteilung der Tierschutzorganisation PETA, die wegen des Salzwasseraustritts die ursprüngliche Strafanzeige gestellt hatte, ist mit der Einstellung der Ermittlungen nicht zufrieden. "So viel Schwachsinn von einer Staatsanwaltschaft habe ich noch nirgends gesehen", ereiferte sich PETA-Rechtsexperte Edmund Haferbeck im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk mit Blick auf den Einstellungsbescheid der Staatsanwaltschaft. Er will nun Akteneinsicht beantragen und dann Einspruch erheben. Nach Ansicht der Tierschutzorganisation hätte viel schneller auf die undichte Fuge reagiert werden müssen.

Delfinlagune immer noch undicht

Unterdessen ist in der Delfinlagune der Wasserpegel weiterhin abgesenkt, sodass kein Wasser auf die undichte Fuge trifft, die Beckenrand und die darüber liegenden Natursteine verbindet. Derzeit beschäftigt sich eine Planungsgruppe beim Hochbauamt der Stadt Nürnberg mit Nachbesserungen, um diese und andere Probleme mit der Lagune zu beseitigen. Ihre Ergebnisse sollen im Lauf des Jahres vorgestellt werden.