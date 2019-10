Ermittlungen wegen Tod eines 4-Jährigen aus Dillingen

Die Staatsanwaltschaft Augsburg hat Ermittlungen eingeleitet wegen eines ungeklärten Todesfalls eines 4-jährigen Buben aus Dillingen. Das Kind verstarb am Wochenende vom 19. und 20. Oktober im Krankenhaus. Die genauen Umstände des Todes sind noch unklar – die Staatsanwaltschaft prüft laut Oberstaatsanwalt Matthias Nickolai, ob und inwieweit Fremdverschulden vorliegt. Es sei ungewöhnlich, dass ein Kind in dem Alter zu Tode kommt, so Nickolai.

Behörden hatten keine Hinweise auf Probleme in der Familie

Laut einem Sprecher des Landratsamtes Dillingen gab es im Vorfeld keine Betreuung der Familie durch das Jugendamt des Landkreises. Die Familie sei dem Jugendamt völlig unbekannt gewesen, es habe keinerlei Hinweise etwa eines Kinderarztes oder einer Kita gegeben, die ein Handeln der Behörde veranlassen hätte müssen, so das Landratsamt.

Jugendamt nimmt eines der Kinder aus der Familie

Ein Geschwisterkind des Jungen wurde nach der Einlieferung des 4-Jährigen ins Krankenhaus vom Jugendamt in Obhut genommen und befindet sich jetzt laut Landratsamt in einer geeigneten Einrichtung. Die Mutter habe beim Gespräch mit dem Jugendamt außerdem beiläufig ein weiteres Kind erwähnt. Dies lebe aber bei der Großmutter. Die Gründe dafür sind laut Landratsamt nicht bekannt. Nach Einschätzung des Jugendamtes sei der Zustand der Wohnung für Kleinkinder nicht geeignet gewesen.