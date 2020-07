Ermittlungen um ehemaligen Segel-Jugendleiters ausgeweitet

Nachdem Bekanntwerden der Missbrauchsfälle im Yachtclub Ansbach-Gunzenhausen ziehen die Ermittlungen immer weitere Kreise. Die Staatsanwaltschaft Ansbach überprüft nun auch das Umfeld des Dekanats Windsbach. denn dort soll der ehemalige Jugendleiter Skifreizeiten organisiert haben, teilte das Dekanat mit.

Keine direkten Ermittlungen gegen das Dekanat

Der Leitende Oberstaatsanwalt in Ansbach, Michael Schrotberger, erklärte im BR-Interview, dass die Ermittlungen sich nicht konkret gegen das Dekanat Windsbach richten. Der Dekan, Klaus Schlicker, erklärte dem BR, dass es eine Kooperation zwischen dem Yachtclub und dem Dekanat gegeben hat. Demnach hätte eine Art Tauschgeschäft stattgefunden: Die Sommer-Segelfreizeit des Jugenddekanats habe für einen Vorbereitungstag eines eigenen Segeltörns die Einrichtungen des Yachtclubs am Altmühlsee genutzt, im Gegenzug habe der Yachtclub-Jugendleiter Kalle G. die Skifreizeiten mit vorbereitet und 10 Jugendliche des Segelvereins auf die Ski-Fahrt des Dekanats mitgenommen.

Keine Leitungsfunktion im Dekanat Windsbach

Anders als in Medien berichtet, habe der ehemalige Jugendleiter des Yachtclubs aber keine organisatorische Leitungsfunktion im Dekanat innegehabt. Schlicker betonte im BR-Interview, das Dekanat Windsbach sei an der vollumfänglichen Aufklärung der Missbrauchsvorwürfe interessiert, die Kinder und Jugendlichen lägen ihm am Herzen. Wegen der Überschneidungen, also der Freizeiten des Yachtclubs und die Skifreizeiten in Österreich, die Kalle G. mitorganisiert hat, würden jetzt mögliche Opfer befragt.

Fall könnte noch umfangreicher werden

Schrotberger schloss allerdings nicht aus, dass sich die Ermittlungen weiter ausdehnen könnten. Weil sich der ehemalige Jugendleiter des Yachtclubs in der Untersuchungshaft erhängt hat, richten die Ermittler nun das Augenmerk auf mögliche Mitwisser. Diese könnten ebenfalls juristisch belangt werden, wenn sie nichts gegen den sexuellen Missbrauch unternommen haben, so Schrotberger. Inzwischen hat sich die Zahl der Betroffen auf nahezu 100 erhöht. In vertraulichen Gesprächen mit dem BR erklärten Mitglieder des Yachtclubs, dass dieser ihnen untersage, Interviews zu geben. Mitglieder, die dies täten, machten sich strafbar, heißt es in einem vertraulichen Schreiben, das dem Bayerischen Rundfunk vorliegt. Dies sei eine sehr kühne These und Unfug, erklärte Oberstaatsanwalt Michael Schrotberger.

Jahrzehntelanger Missbrauch?

Kalle G. soll über fast drei Jahrzehnte hinweg als Jugendleiter des Yachtclubs Ansbach-Gunzenhausen Jungen im Alter von 10 bis 17 Jahren sexuell missbraucht haben. Die Ermittlungen kamen Mitte Mai ins Rollen, weil ein mutmaßliches Opfer Anzeige erstattet hatte. Seitdem hat sich die Zahl der mutmaßlichen Opfer stetig erhöht. Die Ermittlungen sollen bis Ende Juli abgeschlossen sein.