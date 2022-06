Ermittlungen: Sexuelle Übergriffe unter Kindern in Regensburg

Die Ermittlungen nach einem möglichen sexuellen Übergriff unter Kindern im Regensburger Kindergarten der Swiss International School dauern an. Anfang April lag der Staatsanwaltschaft Regensburg eine Anzeige vor, laut derer mehrere Jungen im Kindergartenalter ein Mädchen sexuell belästigt haben sollen.

Verfahren gegen Kinder eingestellt

Das Verfahren gegen die Kinder wurde mangels Strafmündigkeit eingestellt. Doch die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei Regensburg ermitteln nun gegen noch unbekannte Mitarbeiter des Kindergartens wegen eventueller Sorgfaltspflichtverstöße. Außerdem liegt eine Anzeige vor, in der die Eltern des Mädchens gegen die Aufsichtspersonen im Kindergarten vorgehen.

Vorfall wurde an Aufsichtsbehörde gemeldet

Auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks berichtet die Pressestelle der Stadt Regensburg, dass der Vorfall im Kindergarten Anfang April, von der Einrichtungsleitung direkt an die Aufsichtsbehörde gemeldet wurde. Von Seiten der Stadt hat außerdem ein Beratungsgespräch mit der Einrichtungsleitung stattgefunden. Die Fachaufsicht der Stadt kam danach zu dem Ergebnis, dass kein Fehlverhalten der Betreuungskräfte festgestellt werden könne.

Maßnahmen direkt eingeleitet

Die Mitarbeitenden sollen nach dem Vorfall sofort Maßnahmen unternommen haben: So wurden die betroffenen Kinder in verschiedenen Gruppen betreut, die Gruppen wurden untereinander getrennt, auch im Außenbereich. Das Mädchen wurde beim Verlassen der Gruppe begleitet und aus der Gruppe abgeholt. Die Maßnahmen wurden umgesetzt, solange das Mädchen die Einrichtung besucht hat.

Die Ermittlungen in diesem Verfahren stünden noch am Anfang, so die Staatsanwaltschaft. Der Anwalt des Mädchens sowie die betroffene Einrichtung haben sich dem Bayerischen Rundfunk nicht zu dem Vorfall geäußert.