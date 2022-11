Ermittlungen nach Tod eines Bundeswehr-Offiziers

Nachdem ein Bundeswehr-Offizier an der Infanterieschule im unterfränkischen Hammelburg kollabiert war und später im Krankenhaus starb, ist die Todesursache weiterhin unklar. Wie die Staatsanwaltschaft Schweinfurt jetzt auf Anfrage von BR24 mitteilt, wird die Obduktion erst an diesem Freitagvormittag durchgeführt. Die Staatsanwaltschaft könne dementsprechend aktuell noch keine Angaben zur Todesursache machen.

Staatsanwaltschaft Schweinfurt will Umstände klären

Was die Staatsanwaltschaft jedoch bestätigt: Der Offizier "kollabierte bei körperlicher Anstrengung im Rahmen eines Lehrgangs der Bundeswehr" an der Infanterieschule. Bei den laufenden Ermittlungen geht es laut Staatsanwaltschaft um die Klärung der genauen Umstände, die zum Tod führten.

Kameraden leisteten Erste Hilfe

Das Deutsche Heer hatte BR24 am Dienstag auf Anfrage bestätigt, dass der Soldat am vergangenen Donnerstag während eines Lehrgangs an der Infanterieschule zusammengebrochen war. "Nach sofortiger eingeleiteter Ersthilfe durch Kameraden wurde er durch zivile Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht", so ein Sprecher des Heeres. Dort sei der Offizier am nächsten Tag gestorben.

Das Deutsche Heer hatte sich auch auf Twitter dazu geäußert: "Unsere Gedanken sind bei den Hinterbliebenen des Verstorbenen", heißt es in dem Tweet. In den Kommentaren darunter nahmen auch Kameraden Abschied von dem Offizier.

An der Infanterieschule in Hammelburg im Landkreis Bad Kissingen dienen 1.650 Soldaten. Laut der Webseite der Bundeswehr bildet die Schule "aktive Offiziere und Unteroffiziere der Infanterie des Heeres" und damit militärische Führer aus. Ziel sei es, angehende Soldaten "zu militärischen Führern, Ausbildern und Erziehern zu formen".