Ermittlungen in Weiden gegen mutmaßlichen NS-Verbrecher

Die Staatsanwaltschaft Weiden ermittelt gegen einen 96 Jahre alten Mann aus Unterfranken, der an Kriegsverbrechen im Konzentrationslager Flossenbürg beteiligt gewesen sein könnte. Das bestätigt der Weidener Oberstaatsanwalt Christian Härtl. Derzeit wird geklärt, in welchem Gesundheitszustand der Mann ist und ob er überhaupt verhandlungsfähig wäre.

Wehrpässe im Internet

Ob er aber tatsächlich im KZ Flossenbürg Dienst tat und wo er konkret im Lager eingesetzt gewesen sein soll, ist noch offen. Ins Rollen brachte die Ermittlungen die Zentrale Stelle zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg. Das tschechische Militärarchiv in Prag stellte vor einigen Jahren mehr als 1.000 Wehrpässe von SS-Angehörigen frei zugänglich ins Internet - darunter auch den des 96-Jährigen aus Unterfranken. Darin steht eine Zuweisung ins KZ Flossenbürg. Oberstaatsanwalt Christian Härtl muss nun herausfinden, ob der Mann an NS-Verbrechen beteiligt gewesen sein könnte. Seit April beschäftigt er sich damit.

Staatsanwalt ermittelte bereits in anderem Fall

Dem Wehrpass zufolge gehörte der 96-Jährige dem SS-Totenkopf-Sturmbann an. Die Staatsanwaltschaft Weiden ist zuständig, weil Flossenbürg in ihrem Einzugsgebiet liegt. Von 2012 bis 2014 ermittelte Oberstaatsanwalt Christian Härtl schon einmal gegen einen mutmaßlichen Kriegsverbrecher. Johann Breyer soll in Auschwitz Dienst an der Rampe getan haben. Er wohnte vor seiner Auswanderung in die USA einige Jahre in Pirk bei Weiden. Einen Tag, bevor endgültig über seine Auslieferung nach Deutschland entschieden worden wäre, starb Breyer 2014 im Alter von 89 Jahren.