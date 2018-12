vor 6 Minuten

Ermittlungen im Donauwörther Hepatitis-Skandal schwierig

Mindestens 61 Menschen sind in der Donauwörther Donau-Ries Klinik mit Hepatitis C infiziert worden. Verdächtigt wird ein ehemaliger Narkosearzt der Klinik. Die Ermittlungen ziehen sich in die Länge, weil jeder Fall einzeln untersucht wird.