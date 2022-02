Ermittlungen gegen Triebwagenführer nach tödlichem S-Bahn-Unfall

Wie kam es zu dem S-Bahn-Unglück in Schäftlarn? Das ist die Frage, die sich derzeit ganz Bayern stellt. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, zum derzeitigen Stand der Erkenntnisse informierten heute Polizei und Staatsanwaltschaft auf einer Pressekonferenz im Münchner Medienzentrum.

Lokführer wird als Beschuldigter geführt

Die Staatsanwaltschaft München I führt jetzt einen der Lokführer der S-Bahnen als Beschuldigten. Das sagte Pressesprecherin Anne Leiding. Die Wohnung des Mannes sei noch in der Unfallnacht durchsucht worden.

Dennoch bat die Staatsanwältin um Geduld. Man müsse noch sehr viel Ermittlungsmaterial auswerten. Es sei immer noch zu früh zu sagen, ob das Unglück in Schäftlarn durch menschliches oder technisches Versagen verursacht wurde. Die auszuwertende Datenmenge sei enorm - vergleichbar mit einem Flugzeugabsturz, so Leiding weiter: Es seien sofort Blutproben der Zugführer genommen worden, Handys ausgewertet, Zeugen vernommen und es sei die gesamte interne Sprachkommunikation sichergestellt worden. Ein Gutachter aus Stuttgart, der auch das Zugunglück in Bad Aibling untersucht hatte, sei bereits am Dienstag an der Unfallstelle gewesen.

Erst gestern sei der Beschuldigte erstmals förmlich vernommen worden. Der Verteidiger des Lokführers gab an, dass sein Mandant bislang keine Angaben machen möchte. Derzeit sind beide Zugführer noch im Krankenhaus.

Signal an der Strecke stand auf "Rot"

Der Leiter der Münchner Verkehrspolizei sagte in der Pressekonferez, dass wohl ein Signal an der S-Bahnstrecke Richtung München auf "Rot" gestanden hätte. Dennoch gebe es bisher noch keine weiteren stichhaltigen Ergebnisse, Gutachter arbeiteten derzeit noch. Die Polizei habe eine Ermittlungsgruppe "S-Bahn" gebildet mit acht Mitarbeitern.

Andreas Franken, Pressesprecher des Polizeipräsidums München, würdigte zudem die "hervorragende Zusammenarbeit der Einsatzkräfte an der Unfallstelle".

Bergungsarbeiten haben begonnen

Unterdessen haben in Schäftlarn an der Unfallstelle die Bergungsarbeiten begonnen. Zunächst sollen die ineinander verkeilten S-Bahn-Züge auseinander gezerrt werden, dazu wird laut dem Einsatzleiter des Technischen Hilfswerks Andres Frank ein Bergeg der Deutschen Bahn an die Unfallstelle rollen. Danach versuchen die Techniker einen Großteil der Zugwracks auf die Schienen zu stellen, um sie dann über die Gleise von der Speziallok abschleppen zu lassen. Ein weitgehend intaktes Zugteil ist inzwischen in der Werkstatt angekommen. Es wurde abgekoppelt und konnte aus eigener Kraft nach München fahren. Sollten nicht alle restlichen S-Bahn-Teile über die Schiene abtransportiert werden können, müssten sie mit einem Kran auf Schwerlasttransporter gehoben werden.

Ein Toter, 18 Verletzte

Die beiden mit 95 Menschen besetzten S-Bahnen waren am Montagnachmittag im Berufsverkehr auf eingleisiger Strecke frontal zusammengestoßen. Ein Fahrgast wurde getötet, 18 Menschen wurden verletzt, sechs von ihnen schwer. An der Unfallstelle wurden 25 Personen zusätzlich ambulant versorgt.