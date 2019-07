Ermittlungen gegen Soko Peggy eingestellt

Die Staatsanwaltschaft Würzburg hat offenbar die Ermittlungen gegen Mitarbeiter der Soko Peggy und der Staatsanwaltschaft Bayreuth eingestellt. Das berichtet die "Mainpost". Ein strafbares Verhalten der Ermittler sei "nicht ersichtlich", so wird der Würzburger Oberstaatsanwalt Boris Raufeisen zitiert. Die Staatsanwaltschaft Würzburg war bisher noch zu keiner Stellungnahme zu erreichen.

Widerrechtlich mitgeschnittenes Gespräch

Die Anwältin von Ulvi K., der 2004 wegen Mordes an der neunjährigen Peggy verurteilt worden war, hatte einen Strafantrag wegen Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes gestellt. Konkret ging es um ein widerrechtlich mitgeschnittenes Gespräch zwischen Ulvi K. und seinem Vater, das Mitarbeiter der Soko Peggy Bewohnern von Lichtenberg vorgespielt hatten. In dem Gespräch soll Ulvi gesagt haben, dass er und der Tatverdächtige Manuel S. dabei gewesen seien, als Peggy im Mai 2001 ums Leben gekommen sei.

Ein weiterer Vorwurf richtete sich wegen vermeintlichen Geheimnisverrats an einen Journalisten. Dieser hatte, wie auch eine Zeitung, aus dem Gespräch zitiert.

Akten weitergegeben?

Zudem hatte die Staatsanwaltschaft Würzburg überprüft, ob die Ermittler in Bayreuth Aufnahmen aus den eigenen Akten an Vertreter der Medien weitergegeben hatte, um so den Druck auf zwei Verdächtige zu erhöhen. In Bayreuth ist man derzeit noch nicht über den Ermittlungsstopp informiert worden, so heißt es am Montagvormittag von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Oberfranken.