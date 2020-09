Ermittlungen gegen Schlachtbetriebe in Unterfranken

Zwei Schlachtbetriebe in Unterfranken sollen ihre Arbeiter von Scheinfirmen im Ausland vermittelt bekommen haben. Deshalb wird gegen die Verantwortlichen der Betriebe ermittelt. Eine entsprechende Recherche der Mainpost bestätigte die ermittelnde Staatsanwaltschaft Augsburg auf BR-Nachfrage. Der Verdacht: Arbeiter aus dem Ausland sind nicht direkt bei dem Schlachthofbetreiber angestellt, sondern über Subunternehmer.

Scheinfirmen bieten Schlupfloch für Arbeitgeber

Neben den Verantwortlichen der beiden Betriebe in Aub (Lkr. Würzburg) und Grünsfeld (Lkr. Main-Tauber) werde gegen 16 weitere Verantwortliche ermittelt, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Denn die Ermittlungen seien Teil eines Verfahrens gegen Unternehmer aus dem Raum Augsburg. Sie sollen zwei Scheinfirmen in der Slowakei gegründet haben, die Arbeitnehmer an deutsche Betriebe vermitteln.

Diese sogenannten A1-Bescheinigungen sollen "erschlichen worden sein", so der Sprecher. Diese Bescheinigung bestätigt eigentlich, dass ein Arbeitnehmer für die Zeit seiner Beschäftigung im Ausland in seinem Heimatland bereits Beiträge zahlt. Ein Schlupfloch für Arbeitgeber, Sozialversicherungsabgaben nicht korrekt abzuführen und somit Gelder zu unterschlagen.

Auber Geschäftsführer habe "nichts Böses gemacht"

Aktuell würden weitere Beweismittel ausgewertet, sodass man noch keine nähere Auskunft über den Stand der Ermittlungen geben könne, so die Staatsanwaltschaft. Der Geschäftsführer des Auber Schlachtbetriebs ist sich sicher, dass er korrekt gearbeitet habe: "Ich weiß nicht, wie wir da rein gekommen sind. Wir haben nichts Böses gemacht, dessen sind wir uns sicher." Mehr wolle er wegen des laufenden Verfahrens aber nicht sagen. In den beiden Betrieben arbeiten insgesamt 100 Mitarbeiter, zwölf von ihnen sind aus dem Ausland. Mit Ermittlungsergebnissen seitens der Staatsanwaltschaft Augsburg sei nicht vor Ende des Jahres zu rechnen.