Ermittlungen gegen Leutershäuser Ex-Bürgermeisterin eingestellt

Wie der leitende Ansbacher Staatsanwalt Michael Schrotberger mitgeteilt hat, ging es bei dem Ermittlungsverfahren um umstrittene Aufträge an einen externen IT-Berater aus der Nähe von Crailsheim. Ein weiteres Verfahren gegen Bonnemeier wegen schwerer Untreue ist für August angesetzt.

Anschuldigungen schwer zu beweisen

Als einen Grund für die Entscheidung, das Ermittlungsverfahren einzustellen, nennt Schrotberger die fehlenden Beweise. Sandra Bonnemeier habe in ihrer Amtszeit als Bürgermeisterin die Bücher eher "schlampig" geführt, so der Staatsanwalt. So sei es aufwendig und schwer nachvollziehbar, die Anschuldigungen zu beweisen. Der Bayerische Kommunale Prüfungsverband hatte einige Ungereimtheiten Bonnemeiers feststellen können, diese seien aber zivilrechtlich und nicht strafrechtlich relevant.

Weiteres Verfahren gegen Bonnemeier wegen schwerer Untreue

Laut Schrotberger wurde dieses Verfahren auch in Hinblick auf ein weiteres Verfahren wegen schwerer Untreue eingestellt. Mitte August ist hierfür die Verhandlung am Ansbacher Amtsgericht angesetzt. Sandra Bonnemeier wird in diesem Verfahren zur Last gelegt, in vier Fällen Gelder für private Gerichts- und Anwaltskosten aus der Leutershäuser Stadtkasse entwendet zu haben. Da hier die Beweislage klar sei, rechnet der Staatsanwalt mit einem hohen Strafrahmen.

Sehr umstrittene Amtsführung

Sandra Bonnemeier war im November 2016 mit fast 74 Prozent der Stimmen zur ersten Bürgermeisterin von Leutershausen gewählt worden. Die Wirtschaftsjuristin und Wirtschaftsförderin stammt aus Nordrhein-Westfalen. Seit Beginn ihrer Amtszeit gab es Konflikte im Stadtrat und Kritik an Bonnemeiers Amtsführung. Ende Mai stellte Bonnemeier einen Entlassungsantrag, dem der Stadtrat zustimmte. Nach einer vierwöchigen Widerspruchfrist ist Sandra Bonnemeier Ende Juni offiziell nicht mehr Bürgermeisterin der Stadt Leutershausen.