Ermittlungen gegen Lehrer vom Untermain wegen Kinderpornografie

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln gegen einen Lehrer, der am Bayerischen Untermain tätig war. Wie das Polizeipräsidium Unterfranken und die Bamberger Generalstaatsanwaltschaft am Mittwoch gemeinsam bekanntgaben, steht der Mann im Verdacht, Kinderpornografie zu besitzen und unberechtigte Bildaufnahmen hergestellt zu haben.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg und das Zentrum zur Bekämpfung von Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch im Internet (ZKI) bei der Bamberger Generalstaatsanwaltschaft führen in dem Fall die Ermittlungen.

Ermittlungen gegen Lehrer

Nachdem bekannt geworden war, dass der Beschuldigte in Besitz von Bilddateien mit kinderpornografischen Inhalten sein soll, hatte die Kriminalpolizeiinspektion Aschaffenburg unverzüglich gemeinsam mit dem ZKI die Ermittlungen aufgenommen. Aktuell werden die sichergestellten Daten ausgewertet. Im Rahmen der Auswertung hätten sich Verdachtsmomente ergeben, wonach der Beschuldigte auch heimliche Aufnahmen in einer Schule am Bayerischen Untermain angefertigt haben soll.

Diese Aufnahmen haben nach derzeitigem Ermittlungsstand jedoch keinen kinderpornografischen Inhalt. Ermittelt wird in diesem Zusammenhang deshalb außerdem wegen des Verdachts der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen.

Kinderpornografische Fotos gefunden

Ob es sich um Fotos oder Videos handelt, beziehungsweise wo die Aufnahmen in der Schule gemacht wurden, dazu wollte Thomas Goger, Oberstaatsanwalt und ständiger Vertreter des Leiters der Zentralstelle Cybercrime Bayern bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg, zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Betroffenen derzeit keine Auskünfte erteilen. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg stehe in engem Kontakt zu der Schule, an der der Tatverdächtige zuletzt beschäftigt war. Der Beschuldigte ist dort derzeit nicht mehr tätig. Die Ermittlungen dauern an.